В воскресенье в Латвии ожидаются продолжительные дожди и мокрый снег, на востоке страны - снегопад, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью будет облачно, временами ожидаются осадки, преимущественно дождь и мокрый снег. Дороги на отдельных участках станут скользкими. Будет дуть юго-западный, южный ветер от слабого до умеренного, в Курземе и Видземе его порывы будут достигать скорости 15-18 м/с. Воздух остынет до 0...+5 градусов.

В Риге ночью небо затянет облаками, однако значительных осадков не ожидается. Будет дуть южный, юго-западный ветер от слабого до умеренного, минимальная температура воздуха составит +2...+3 градуса.

В воскресенье будет пасмурная погода, временами дождь и мокрый снег, на востоке ожидается снегопад. В западных и центральных районах страны осадки будут продолжительными. Ветер - южный от слабого до умеренного, в прибрежных районах с порывами до 15-17 м/с. Температура воздуха будет не выше +1.. +5 градусов.

В Риге днем тоже прогнозируется пасмурная погода, ожидаются продолжительные дожди, мокрый снег. Будет дуть умеренный южный ветер, который в середине дня в порывах усилится до 14 м/с. Воздух прогреется до +3...+4 градусов.

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