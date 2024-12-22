В этом году на католическое Рождество на большей части территории Латвии осадков не ожидается снега, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ближайшей ночью облака принесут дождь и мокрый снег, на востоке страны - снег. На некоторых участках дороги будут скользкими. Подует южный ветер от слабого до умеренного, в некоторых районах западной части страны сгустится туман.

Днем в понедельник, 23 декабря, будет облачно, во многих районах вероятны осадки в виде дождя и мокрого снега. На востоке страны пойдет снег и местами образуется снежный покров толщиной 1-4 сантиметра. В западных и центральных регионах страны местами сформируется туман, что усложнит видимость. Температура воздуха будет в пределах 0..+5 градусов.

В Риге в ночь на понедельник будет пасмурно. Днем 23 декабря сохранится пасмурная погода, на протяжении всего дня ожидаются осадки в виде моросящего дождя или мокрого снега. Ветер будет слабым, южного и юго-восточного направления. Днем и ночью температура воздуха составит +2...+4 градуса.

В праздничные дни в Латвии небо будет частично облачным, местами возможны прояснения, количество осадков уменьшится. В основном осадки ожидаются в ночь на вторник, а в сочельник (24 декабря) и первый день Рождества (25 декабря) погода будет преимущественно сухой. Ночью в некоторых мстах температура опустится на несколько градусов ниже нулевой отметки, а днем будет держаться выше 0 градусов.

Во вторник, 24 декабря, в Риге вновь будет пасмурно, но синоптики осадков не прогнозируют. В среду сохранится пасмурная погода, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха составит +3...+5 градусов.

В Рождественскую ночь, а также 25 и 26 декабря осадков в Риге не ожидается. Начиная с четверга, 26-го, максимальная температура воздуха в столице повысится до +6 градусов.

В первые дни после Рождества погода в Латвии существенно не изменится: количество осадков будет незначительным, температура воздуха - непостоянной.

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