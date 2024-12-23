В понедельник по всей Латвии пройдут кратковременные осадки, а в восточных регионах образуется даже небольшой снежный покров, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
День будет пасмурным, временами ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега, а в западных районах и на побережье - дождь.
На востоке местами выпадет снег до 1-4 сантиметров.
Будет дуть слабый ветер, а вечером в западных и центральных районах появится туман. Максимальная температура будет в пределах 0...+5 градусов.
В Риге также пасмурно, ожидается мокрый снег и дождь. Ветер будет слабым, а температура воздуха составит +2...+4 градуса.
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