Во вторник, 24 декабря, в Латвии будет пасмурно, местами вероятны дождь и мокрый снег, сообщают синоптики Латвийского Центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Канун католического Рождества пройдет с пасмурной погодой, в некоторых регионах ожидаются небольшие осадки, в основном дождь, на востоке - мокрый снег. Ветер слабый, западный ветер, местами образуется туман и дымка.

Максимальная температура воздуха днем 24 декабря составит +1...+5 градусов.

В Риге во вторник небо по-прежнему будет пасмурным, возможен небольшой дождь. При слабом западном, юго-западном ветре температура воздуха будет одинаковой и ночью, и днем - порядка +2...+4 градуса по Цельсию.

В первый день Рождества, 25 декабря, в Латвии в целом тоже будет пасмурно, местами вероятны кратковременые осадки в виде дождя. Температура воздуха составит +2...+4 градуса, на юге Курземе - до плюс восьми градусов и умеренном ветре 10-13 м/с.

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