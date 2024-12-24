В сочельник и первый день Рождества небо по-прежнему будет закрыто облаками, в отдельных местах возможны прояснения и редкие лучи солнца. Местами ожидаются осадки. Во вторник ночью на востоке снежный покров увеличится на 1-4 сантиметра. На отдельных участках дорог образуется гололед. Будет дуть слабый ветер, который в среду днем сменит направление на южное, юго-западное и немного усилится - на побережье его порывы могут достигать 15 метров в секунду. В эти дни высока вероятность образования тумана. Температура воздуха на большей части территории страны соранится положительной круглые сутки, поэтому Рождество в этом году не будет снежным, лишь на востоке страны, где столбики термометров временами будут опускаться ниже нулевой отметки, возможен снег.