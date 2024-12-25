<a rel="cc:attributionURL" href="https://unsplash.com/@rickjbrown">Rick J. Brown</a> / <a rel="license" href="https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/">cc</a>

В среду, 25 ноября, когда в Латвии отмечаю первый день Рождества, погода будет пасмурной. Дневная температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от +3 до +8 градусов Цельсия.

Прогноз погоды для Риги:

  • Температура воздуха: от +3°C утром до +8°C днём

  • Ветер юго-западного направления со скоростью 5,0 м/с, с порывами до 9 м/с

  • Без осадков

  • Влажность воздуха составит 92%

Прогноз погоды для Лиепаи:

  • Ожидается температура от +5°C утром до +7°C днем.

  • Предполагается юго-западный ветер со скоростью 7,0 м/с с порывами до 12 м/с.

  • Ожидается сухая погода.

  • Влажность воздуха составит 83%.

Прогноз погоды для Даугавпилса

  • Ожидается от +2°C утром до +4°C днем

  • Дует юго-западный ветер со скоростью 3,0 м/с, местами порывы до 6 м/с

  • Существенных осадков не предвидится

  • Относительная влажность воздуха составит 94%

Прогноз погоды был сгенерирован автоматически на основе данных MET Norway и проверен редактором Delfi.

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