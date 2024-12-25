В среду, 25 ноября, когда в Латвии отмечаю первый день Рождества, погода будет пасмурной. Дневная температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от +3 до +8 градусов Цельсия.
Прогноз погоды для Риги:
Температура воздуха: от +3°C утром до +8°C днём
Ветер юго-западного направления со скоростью 5,0 м/с, с порывами до 9 м/с
Без осадков
Влажность воздуха составит 92%
Прогноз погоды для Лиепаи:
Ожидается температура от +5°C утром до +7°C днем.
Предполагается юго-западный ветер со скоростью 7,0 м/с с порывами до 12 м/с.
Ожидается сухая погода.
Влажность воздуха составит 83%.
Прогноз погоды для Даугавпилса
Ожидается от +2°C утром до +4°C днем
Дует юго-западный ветер со скоростью 3,0 м/с, местами порывы до 6 м/с
Существенных осадков не предвидится
Относительная влажность воздуха составит 94%
Прогноз погоды был сгенерирован автоматически на основе данных MET Norway и проверен редактором Delfi.