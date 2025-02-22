В субботу местами ожидаются осадки

В субботу в Латвии будет преимущественно облачно и местами ожидаются небольшие осадки - снег и дождь, прогнозируют синоптики.

В некоторых районах, прежде на севере страны, ожидается замерзающий дождь, на дорогах образуется гололед.

Ближе к вечеру небо прояснится.

Ветер ожидается слабый южный, юго-восточный, на побережье будет дуть немного сильнее.

Максимальная температура воздуха составит от +2 до -2 градусов, в восточных районах - от -2 до -4 градусов.

В Риге в субботу также ожидаются небольшие осадки, возможен ледяной дождь. К вечеру небо начнет проясняться. Будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер, температура воздуха поднимется до 0...-2 градусов.

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