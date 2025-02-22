После прохладной ночи ожидается солнечное воскресенье

В ночь на воскресенье температура воздуха в Латвии понизится до -7 градусов, на востоке страны - местами до -13 градусов, а в воскресенье погода будет преимущественно сухой и солнечной, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Ночью ожидается облачность, местами с прояснениями. В некоторых западных и центральных районах пройдет небольшой снег.

Будет дуть слабый до умеренного южный ветер. В ночные часы воздух остынет до -5...-10 градусов, в Курземе и на побережье будет на пару градусов теплее. Местами на востоке страны столбики термометров опустятся ниже отметки -10 градусов.

В воскресенье ожидается солнечная погода, облаков будет совсем немного, осадков также не ожидается. Ветер - южный, юго-восточный от слабого до умеренного, воздух прогреется до -1... +4 градусов.

В Риге ночь будет пасмурной, без существенных осадков. Ветер - южный от слабого до умеренного, температура воздуха понизится до -3...-5 градусов.

В воскресенье в столице будет больше солнца, чем в субботу, осадков не ожидается. Ветер - южный от слабого до умеренного, а столбики термометров днем поднимутся до +3 градусов.

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