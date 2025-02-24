В понедельник ожидается преимущественно солнечная и теплая погода

В понедельник на большей части Латвии будет светить яркое солнце, в Курземе будет больше облаков, прогнозируют синоптики.
Осадков не ожидается. Ветер будет дуть от медленного до умеренного с юга и юго-востока. Воздух прогреется до +1...+6 градусов.
В Риге ожидается ясное небо, слабый южный, юго-восточный ветер и столбик термометра поднимается до +4 градусов.
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