В понедельник ожидается преимущественно солнечная и теплая погода
Fоtо: LETA

В понедельник на большей части Латвии будет светить яркое солнце, в Курземе будет больше облаков, прогнозируют синоптики.

Осадков не ожидается. Ветер будет дуть от медленного до умеренного с юга и юго-востока. Воздух прогреется до +1...+6 градусов.

В Риге ожидается ясное небо, слабый южный, юго-восточный ветер и столбик термометра поднимается до +4 градусов.

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