Во вторник в Латвии ожидается сухая и солнечная погода, лишь в Курземе будет облачно

Во вторник, 25 февраля, на большей части Латвии сохранится сухая и солнечная погода, а в Курземе небо будет затянуто облаками, прогнозируют синоптики.

В Курземе во многих местах образуется туман, местами пройдет дождь. Больше осадков выпадет в Курземе вечером.

Будет дуть слабый до умеренного южный ветер. Минимальная температура воздуха ночью составит от +2 градусов в Курземе до -12 градусов в Латгале. Днем температура достигнет +2...+7 градусов.

В Риге во вторник ожидается сухая и преимущественно солнечная погода, будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха ночью опустится до -4 градусов, днем столбик термометра поднимется до +5 градусов.

Действует предупреждение о плохом качестве воздуха. По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, Уровень загрязнения обусловлен загрязнением частицами PM2,5 и PM10, которые с 23 февраля начали поступать в Латвию с юго-запада. Ухудшение качества воздуха может сильнее ощущаться в крупных городах.

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