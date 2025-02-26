В среду ожидается пасмурная погода

В среду в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, во многих местах - туман и осадки, в основном небольшой дождь, прогнозируют синоптики.
Утром местами сохранится гололедица. Будет дуть легкий ветерок. Воздух прогреется до +1...+6 градусов.
В Риге временами будет идти небольшой дождь, туман и дымка. Температура воздуха поднимется до +3 градусов.
Хотя качество воздуха во многих местах улучшилось, в целом по стране оно останется плохим.
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