В среду ожидается пасмурная погода

В среду в Латвии ожидается преимущественно облачная погода, во многих местах - туман и осадки, в основном небольшой дождь, прогнозируют синоптики.

Утром местами сохранится гололедица. Будет дуть легкий ветерок. Воздух прогреется до +1...+6 градусов.

В Риге временами будет идти небольшой дождь, туман и дымка. Температура воздуха поднимется до +3 градусов.

Хотя качество воздуха во многих местах улучшилось, в целом по стране оно останется плохим.

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