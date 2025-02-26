В четверг в Латвии ожидаются дожди

В четверг в Латвии ожидаются осадки, в основном дождь, а также туман, прогнозируют синоптики.
Небо затянут облака, местами пройдет небольшой дождь, в Видземе и Латгалии ожидается снег и гололед. В течение дня осадки начнут пересекать страну с юго-запада.
Также ожидается дымка и туман при слабом юго-восточном ветре.
Температура воздуха понизится до -2...+3 градусов ночью и 0...+5 градусов днем.
В Риге в течение дня временами ожидается туман и небольшой дождь, будет дуть слабый юго-восточный ветер. Температура воздуха составит +1...+3 градуса.
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