В четверг в Латвии ожидаются дожди
Fоtо: Viesturs Radovics/DELFI

В четверг в Латвии ожидаются осадки, в основном дождь, а также туман, прогнозируют синоптики.

Небо затянут облака, местами пройдет небольшой дождь, в Видземе и Латгалии ожидается снег и гололед. В течение дня осадки начнут пересекать страну с юго-запада.

Также ожидается дымка и туман при слабом юго-восточном ветре.

Температура воздуха понизится до -2...+3 градусов ночью и 0...+5 градусов днем.

В Риге в течение дня временами ожидается туман и небольшой дождь, будет дуть слабый юго-восточный ветер. Температура воздуха составит +1...+3 градуса.

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