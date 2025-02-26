Желтое предупреждение: густой туман в Риге и на западе Латвии

В среду днем в Риге и на западе страны образовался густой туман, поэтому Латвийский центр геологии среды и метеорологии (LVGMC) объявил желтое предупреждение, сообщается на сайте LVGMC.
В среду вечером в западных и центральных районах местами образовался туман с видимостью 100-500 метров, который сохранится до утра четверга.
Выпущено желтое предупреждение о погоде, действующее с 17:10 среды до 06:00 четверга.
Туман затрагивает обширные территории, в некоторых местах он может быть очень густым и повлиять на повседневную деятельность на открытом воздухе, вызвать задержки рейсов, затруднить вождение и увеличить время в пути.
Туман также может ухудшить качество воздуха.
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