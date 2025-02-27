В четверг ожидается небольшой дождь

В четверг в большинстве районов Латвии ожидается небольшой дождь, который начнется с юго-запада, сообщают синоптики.
В некоторых районах Видземе также ожидается снег. На востоке страны местами будет светить солнце.
Будет дуть легкий ветерок. Температура воздуха составит 0...+5 градусов.
Вечером в некоторых районах страны вновь начнет образовываться туман.
В Риге будет облачно, небольшой моросящий дождь, легкий юго-восточный ветерок и температура воздуха +2...+3 градуса.
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