В четверг ожидается небольшой дождь

В четверг в большинстве районов Латвии ожидается небольшой дождь, который начнется с юго-запада, сообщают синоптики.

В некоторых районах Видземе также ожидается снег. На востоке страны местами будет светить солнце.

Будет дуть легкий ветерок. Температура воздуха составит 0...+5 градусов.

Вечером в некоторых районах страны вновь начнет образовываться туман.

В Риге будет облачно, небольшой моросящий дождь, легкий юго-восточный ветерок и температура воздуха +2...+3 градуса.

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