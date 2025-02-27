В последний день февраля в Латвии ожидаются осадки и туман

В пятницу, 28 февраля, во многих районах Латвии ожидаются осадки, преимущественно небольшой дождь. Более интенсивно дождь и снег ночью и утром будут идти в Латгале, прогнозируют синоптики.

Ночью во многих местах образуется туман, днем он сохранится лишь местами. Погода будет пасмурной со слабым ветром.

Температура воздуха ночью понизится до -1...+3 градусов, местами обледенеют автодороги. Днем воздух прогреется до +1...+6 градусов.

В Риге в пятницу временами ожидаются небольшой дождь и туман. Будет дуть слабый северо-восточный ветер. Температура воздуха составит +1 градус ночью и до +4 градусов днем.

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