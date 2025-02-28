Синоптики: пятница в Латвии будет облачной, местами пройдут дожди

В пятницу, 28 февраля, в Латвии ожидается пасмурная погода, местами сквозь облака будет светить солнце, прогнозируют синоптики.

Видимость улучшится, но в отдельных местах сохранится туман. Местами пройдут небольшие дожди.

Будет дуть слабый северный, северо-восточный ветер, в Латгале - переменный.

Максимальная температура воздуха составит +1..+6 градусов.

В Риге ожидается облачный день, без существенных осадков. Будет дуть слабый северный, северо-восточный ветер. Температура воздуха поднимется до +3..+4 градусов.

Погодные условия определяет область повышенного давления. Атмосферное давление составляет 1020-1022 гектопаскалей на уровне моря.

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