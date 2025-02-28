Весна на подходе: во второй половине следующей недели в Латвии потеплеет до +12 градусов

Во второй половине следующей недели в Латвии станет значительно теплее - температура воздуха повысится до +12 градусов, свидетельствует актуальный прогноз Global Forecast System.

До понедельника, 3 марта, осадков будет мало, больше всего дождей и снега ожидается в субботу в Латгале. Температура воздуха будет в пределах -3..+6 градусов. В понедельник по всей стране усилится западный ветер - ожидаются порывы до 13-18 метров в секунду.

4 и 5 марта ожидаются более обильные дожди и снегопад, будет дуть порывистый ветер, но температура воздуха существенно не изменится.

Во второй половине следующей недели осадков ожидается меньше, а в солнечную погоду температура воздуха повысится до +7..+12 градусов. На побережье будет на несколько градусов прохладнее при морском ветре и тумане. Ночью воздух остынет до -1..+4 градусов.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха на следующей неделе ожидается на пять градусов выше нормы, а количество осадков - немного выше среднего многолетнего показателя. В середине марта ожидается более сухая погода, а средняя температура будет на три-четыре градуса выше нормы.

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