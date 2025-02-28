Синоптики: в первый день марта в Латвии ожидаются дождь и снег

В первый день марта во многих местах Латвии ожидаются небольшие осадки, а в Видземе местами и на юге Латгале пройдет умеренный снегопад, прогнозируют синоптики.

В Курземе суббота пройдет без существенных осадков, днем сквозь облака будет светить солнце.

Будет дуть слабый ветер, преимущественно северный. Ночью и утром местами ожидается туман, на дорогах во многих местах будет скользко.

Температура воздуха ночью опустится до -2..+2 градусов. Днем потеплеет до +1..+5 градусов.

В Риге время от времени возможен небольшой дождь, во второй половине дня небо прояснится. Будет дуть слабый до умеренного северный ветер. Температура воздуха составит +1 градус ночью и +3 градуса днем.

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