В воскресенье в Латвии будет пасмурно и до плюс 6 градусов

В воскресенье небо на территории Латвии будет затянуто тучами, на востоке ожидается снег и мокрый снег, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Видимость в утренние часы по-прежнему будет затруднена туманом и местами дымкой.

2 марта будет дуть слабый или умеренный западный ветер, а днем температура воздуха составит +1...+6 градусов.

В Риге днем 2 марта погода останется пасмурной и без осадков. Будет дуть слабый или умеренный западный ветер, температура воздуха поднимется до +5...+6 градусов.

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