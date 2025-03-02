В понедельник в Латвии сохранится облачность и усилится ветер

В понедельник, 3 марта, в Латвии сохранится облачная погода и только на западе страны небо временами будет проясняться, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на понедельник будет облачно, хотя местами в Курземе небо прояснится. Незначительные осадки – дождь или мокрый снег – местами ожидаются на востоке страны. В некоторых местах может образовываться туман и дымка.

Будет дуть медленный или умеренный западный, юго-западный ветер, утром на побережье ветер станет более порывистым. Ночью температура воздуха составит 0...+3 градуса.

В ночь на понедельник в Риге тоже будет облачно, но осадков не ожидается. Западный, юго-западный ветер будет слабым или умеренным. Температура воздуха составит +2...+3 градуса.

Днем 3 марта в Латвии будет в основном облачно, на западе страны небо - с прояснениями. На востоке местами ожидаются дожди. Ветер будет умеренный и умеренно сильный западный или юго-западный, порывы которого в западных и центральных регионах будут достигать 15-18 метров в секунду. Температура воздуха составит +2...+6 градусов.

В Риге 3 марта будет преимущественно облачно и без осадков. Ветер усилится до умереного (9-11 м/с), западного или юго-западного направления. Воздух прогреется до +5...+6 градусов.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !