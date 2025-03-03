Во вторник ожидается сильный ветер и дожди

Во вторник в Латвии усилится ветер, а в основном на востоке страны прогнозируются осадки, сообщают синоптики.

Небо будет преимущественно облачным. Ночь пройдет без значительных осадков, а в течение дня в ряде районов Видземе и Латгалии возможен небольшой дождь.

Температура воздуха составит +1..+4 градуса ночью и +3..+7 градусов днем.

Западный, юго-западный ветер будет наиболее сильным днем, когда порывы достигнут 14–19 метров в секунду.

В Риге во вторник будет в основном облачно, без существенных осадков. Ночью порывы западного, юго-западного ветра достигнут 12 метров в секунду, а температура воздуха опустится до +3 градусов. Днем скорость ветра в порывах увеличится до 16 метров в секунду, воздух прогреется до +7 градусов.

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