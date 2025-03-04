Во вторник в Латвии порывы западного ветра будут достигать 13-18 метров в секунду, сообщают синоптики.

Небо будет преимущественно облачным, местами ожидается дождь - в основном в восточной части страны.

Температура воздуха составит +3...+8 градусов.

В Риге небо затянут облака, осадков не ожидается, западный ветер будет порывистым, до 15 метров в секунду, а воздух прогреется до +7 градусов.

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