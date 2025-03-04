Синоптики: в ночь на среду в Латвии ожидаются дожди, днем ветер усилится до 19 м/с

В среду, 5 марта, в Латвии ожидается больше осадков и сохранится сильный ветер, прогнозируют синоптики.

Ночью дождь ожидается в основном в Видземе и Латгале, а утром и днем на большей части страны. На юге Курземе пройдут сильные ливни.

Ночью ветер временно ослабнет. Во второй половине ночи в Курземе, утром и днем на остальной территории Латвии скорость ветра в порывах увеличится до 14-19 метров в секунду.

Температура воздуха составит 0..+5 градусов ночью и +4..+7 градусов днем.

В Риге пятый день марта будет пасмурным, время от времени будет идти дождь. Ночью ветер ослабеет и воздух остынет до +3..+4 градусов; днем скорость западного, юго-западного ветра в порывах будет достигать 15 метров в секунду, а температура воздуха составит +6..+7 градусов.

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