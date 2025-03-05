В среду по всей стране будет ветрено, ожидаются дожди

В среду в Латвии ожидаются порывы западного, юго-западного ветра до 14-19 метров в секунду, прогнозируют синоптики.
На большей части территории страны пройдет дождь, местами продолжительный, в некоторых районах Южной Курземе - сильный. Небо будет пасмурным.
Температура воздуха поднимется до +4...+8 градусов.
В Риге будет облачно, временами дождь. Западный, юго-западный ветер будет порывами достигать 15 метров в секунду, воздух прогреется до +7 градусов.
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