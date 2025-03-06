В четверг будет ветрено и очень тепло

В четверг порывы западного ветра в Латвии будет достигать 15-20 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

Осадков не ожидается, облаков станет меньше, самый солнечный день будет в Курземе и Земгале.

Максимальная температура воздуха составит от +6...+10 градусов на западе Курземе и северо-западе Видземе до +11...+14 градусов на остальной территории страны.

Новый рекорд тепла 6 марта возможен на всей территории страны, за исключением отдельных районов побережья. Самая высокая температура, когда-либо зафиксированная в Латвии в этот день, была +13,8 градусов в 1995 году в Даугавпилсе.

В Риге погода будет сухой и ветреной, небо постепенно прояснится. Западный, юго-западный ветер будет порывами достигать 16 метров в секунду, воздух прогреется до +13...+14 градусов. Текущий рекорд для 6 марта в столице - +12,3 градуса в 1961 году.

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