18 ноября будет одним из самых тёплых в истории
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

В День провозглашения Латвийской Республики будут побиты рекорды тепла. Ожидается порывистый ветер и дождь, предсказывают синоптики.

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Максимальная температура в среду будет от +6 градусов на востоке Латгале и до +11..+12 градусов в Курземе и Риге. Ранее самое тёплое 18 ноября было в 1989 году, когда в Риге было +10,4 градуса, и в 2002 году, когда в Даугавпилсе была зарегистрирована температура 12,2 градуса.

Есть возможность, что в среду рекорды будут установлены в Колке и Мерсрагсе.

В прошлом году 18 ноября также были побиты рекорды тепла на пяти наблюдательных станциях, в среднем по стране температура держалась в районе +8..+11 градусов.

День рождения Латвии в 2020 году будет пасмурным и ветреным, с небольшой дымкой, периодически будет идти дождь. Порывы южного и юго-западного ветра будут достигать 10-15 метров в секунду, на побережье — 19 метров в секунду.

В четверг сохранится относительно теплая погода и усилится ветер, а в конце недели ветер утихнет и станет холоднее.

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