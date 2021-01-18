2020 год стал самым теплым в истории метеонаблюдений Латвии
Foto: F64

Изменение климата в Латвии сейчас происходит быстрее, чем когда либо, и главная тенденция - температура воздуха неизменно растет и продолжит расти. Такой вывод содержится в присланном Delfi отчете Центра окружающей среды, геологии и метеорологии. В целом 2020 год стал вторым самым теплым в истории метеонаблюдений Латвии годом подряд.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Средняя температура воздуха в 2020-м составила +8,8 градуса, что на 3,1 градуса выше, чем в среднем за период с 1961 по 1990 годы.

Последнее десятилетие регулярно отмечалось годами, которые били рекорды наблюдений (ведутся в Латвии с 1924 года). Так, 2015 год стал третьим самым теплым в истории, 2019 год - вторым самым теплым, а недавно закончившийся 2020-й - самым теплым за почти столетие.

В целом, как свидетельствует статистика Центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в 2020 году были зафиксированы самые теплые осень и зима в истории Латвии, установлено 394 рекорда максимальной температуры воздуха. В Айнажи, Елгаве, Колке и Вентспилсе зима 2019/2020 года прошла вообще без образования снежного покрова.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

больница "Айнажи" Айнажи Вентспилс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии