2020 год стал самым теплым в истории метеонаблюдений Латвии

Изменение климата в Латвии сейчас происходит быстрее, чем когда либо, и главная тенденция - температура воздуха неизменно растет и продолжит расти. Такой вывод содержится в присланном Delfi отчете Центра окружающей среды, геологии и метеорологии. В целом 2020 год стал вторым самым теплым в истории метеонаблюдений Латвии годом подряд.

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Средняя температура воздуха в 2020-м составила +8,8 градуса, что на 3,1 градуса выше, чем в среднем за период с 1961 по 1990 годы.

Последнее десятилетие регулярно отмечалось годами, которые били рекорды наблюдений (ведутся в Латвии с 1924 года). Так, 2015 год стал третьим самым теплым в истории, 2019 год - вторым самым теплым, а недавно закончившийся 2020-й - самым теплым за почти столетие.

В целом, как свидетельствует статистика Центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в 2020 году были зафиксированы самые теплые осень и зима в истории Латвии, установлено 394 рекорда максимальной температуры воздуха. В Айнажи, Елгаве, Колке и Вентспилсе зима 2019/2020 года прошла вообще без образования снежного покрова.