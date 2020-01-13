Аномальное тепло: первая декада января была на 5,7 градуса теплее нормы

Средняя температура воздуха в первые десять дней 2020 года составила в Латвии +2,8 градуса, что на 5,7 градуса превышает климатическую норму - среднюю температуру первой декады месяца за период с 1981 по 2010 год, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

За первые десять дней года температура воздуха в стране не опускалась ниже -6 градусов, а выше всего она была 8 января в Колке и Мерсрагсе - +7,9 градуса.

В первую декаду января температура воздуха превышала норму по крайней мере на 5 градусов по всей Латвии. Самое большое отклонение температуры от нормы - 6,5 градуса - было зарегистрировано в Руене.

Среднее количество осадков в Латвии в первую декаду января составило 15 мм, что на 92% превышает норму. Наибольшее количество осадков - 61,5 мм - было в Руцаве, в свою очередь наименьшее - в Пиедруе, где выпало всего 4,4 мм осадков.

Средняя относительная влажность воздуха за первые десять дней года составила от 85% в Риге и Вентспилсе до 93% в Мадоне.

Самые сильные порывы ветра метеостанциями были зарегистрированы 4 января в Вентспилсе, когда скорость порывов достигла 24 метров в секунду.

Как сообщалось, средняя температура воздуха в декабре 2019 года составила +2,7 градуса, что на 4,7 градуса превышает норму.