Для Курземе объявлено "оранжевое" предупреждение, сила ветра превысит отметку "буря"
Foto: LETA

Сегодня вечером и в ночь на пятницу в Курземе скорость юго-западного ветра в порывах усилится до 26 метров в секунду, а к утру ветер стихнет, прогнозируют синоптики.

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Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии для Курземе объявил оранжевое предупреждение, для остальной территории Латвии - желтое. В большинстве регионов Латвии скорость ветра составит 18-23 м/c.

В ближайшие сутки ожидаются дождь, снег и град, днем небо прояснится. Температура ночью составит 0..+4 градуса, днем потеплеет до +5..+9.

В Риге скорость ветра составит до 21 м/c. Днем температура поднимется до +8 градусов.

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LETA

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