До конца этой недели в Латвии будет прохладно, жара — только на следующей неделе

До конца недели в Латвии сохранится прохладная погода, а в понедельник, 10 мая, температура повысится, возможна жара, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные Global Forecast System.

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Повышение температуры будет очень резким. Если в субботу в Риге днем при холодном северо-западном ветре воздух прогреется только до +8 градусов, то в понедельник — уже до +24 градусов.

В ночь на субботу и воскресенье ожидаются заморозки до 0..+5 градусов и -2..+3 градусов соответственно.

В ближайшие дни время от времени ожидаются дожди. На следующей неделе погода будет более солнечной, в первой половине недели дожди возможны в основном в Курземе.

С воскресенья будет преобладать умеренный южный ветер порывами до 9-14 метров в секунду.

Как сообщалось, на следующей неделе температура воздуха поднимется выше +20 градусов и может достигнуть +28 градусов.