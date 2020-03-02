Февраль в Латвии был вторым самым теплым за последние 96 лет

Февраль в Латвии был вторым самым теплым и четвертым самым влажным в истории метеонаблюдений, то есть с 1924 года, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Средняя температура воздуха в прошлом месяце составила +2,2 градуса, что на 5,9 градуса выше климатической нормы. В 1990 году средняя температура февраля составляла +3,4 градуса.

Самая низкая температура 5 февраля была зарегистрирована в Даугавпилсе - минус 9,6 градуса, а самая высокая 17 февраля в Добеле - +12,4 градуса.

В феврале в Латвии было побито 89 рекордов максимальной суточной температуры и 24 рекорда декады.

Общее количество осадков составило 60 мм или 163% месячной нормы. Больше всего осадков выпало в Павилосте, Лиепае и Руцаве, меньше всего - в Даугавпилсе.

Самый сильный ветер дул 22 февраля в Даугавгриве (Рига), где его скорость в порывах составила 30 м/c.

Как сообщалось, январь этого года стал самым теплым в истории метеонаблюдений в Латвии. Средняя температура всей календарной зимы составила +2,7 градуса. Ранее самой теплой была зима 1924-1925 годов со средней температурой +1 градус.