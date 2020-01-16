Финские ученые: К середине века зима в Латвии будет начинаться в январе и заканчиваться в феврале

В связи с потеплением климата к середине века метеорологическая зима на большей части территории Латвии будет наступать в начале января и заканчиваться в середине февраля, кроме того, все чаще будут годы без метеорологической зимы, говорится в исследовании финских ученых, опубликованном в Международном журнале климатологии.

Метеорологическая зима наступает, когда температура воздуха стабильно падает ниже нуля. Если период, когда преобладают минусовые температуры, короче трех недель, зима считается не наступившей и 25 января, которое в Северной Европе соответствует пику холодов, осень сменяется весной.

По сравнению с концом прошлого века к середине этого века зима будет наступать примерно на месяц позже, а весна начинаться примерно на месяц раньше.

Потепление климата не происходит равномерно, что подтверждают отдельные особо теплые зимы в прошлом и прогнозы о холодных зимах в будущем. Нынешняя необычайно теплая зима также не означает, что такими же будут и все последующие зимы, однако из-за глобального потепления теплые зимы будут становиться еще теплее, а холодные зимы уже будут не такими холодными, как раньше.

В исследовании также отмечается, что лето в Северной Европе будет становиться длиннее. Период со средней температурой воздуха выше +10 градусов в 2040-2069 годах будет наступать в конце апреля и заканчиваться в октябре.

Хотя зимы будут на два месяца короче, лето увеличится всего на месяц, потому что увеличится длительность осени и весны - в течение года станут длиннее периоды с температурой воздуха от нуля до +10 градусов.

С увеличением среднегодовой температуры воздуха на один градус лето в странах Балтии становится примерно на десять дней длиннее, зима - на 20 дней короче, заключили ученые.

Как сообщалось, средняя температура воздуха в Латвии в 2019 году составила +8,2 градуса, что на 1,8 градуса превышает климатическую норму - среднегодовую температуру за период с 1981 по 2010 год.

По сравнению с климатической нормой 1961-1990 годов прошедший год в Латвии был на 2,5 градуса теплее.

По Европе в целом 2019 год также был самым теплым за все время метеонаблюдений.