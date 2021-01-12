Городские дороги очистят только после окончания снегопада
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Из-за снега и обледенения затруднен проезд по главным и региональным дорогам Латвии, предупреждает госкомпания Latvijas valsts ceļi. По правилам дороги и мосты должны быть полностью очищены от снега спустя три часа после окончания снегопада.

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Условия езды можно назвать удовлетворительными только в окрестностях Кулдиги и Даугавпилса, в радиусе 20-50 километров вокруг этих городов, на Вентспилсском шоссе от Кудры до Стразде и на Бауском шоссе от Иецавы и границы с Литвой. Все остальные шоссе обледенели и местами покрыты снегом.

На улицах Риги второй день работает вся зимняя дорожная техника, сообщает Департамент сообщения Рижской думы.

На борьбу с последствиями снегопада отправлены 34 снегоуборочные и пескоразбрасывающие машины для обработки проезжей части, а также 16 аналогичных единиц техники для очистки тротуаров и велодорожек.

Непрерывно очищаются магистральные улицы и те улицы, по которым ходит общественный транспорт, но нужно учитывать, что снежные заносы всё равно будут успевать образовываться. Ранним утром особенно интенсивно снег шёл в Курземском, Земгальском и Латгальском предместье, сильнее всего — в Кенгерагсе. В семь часов утра обстановка на дорогах была удовлетворительной, но около восьми по прогнозам должны начаться интенсивные снегопады, которые продлятся весь день.

По правилам дороги и мосты должны быть полностью очищены от снега спустя три часа после окончания снегопада. Департамент сообщения Рижской думы призывает водителей быть осторожнее и ехать медленнее.

О скользких дорогах можно сообщать по бесплатному круглосуточному номеру 80005555.

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