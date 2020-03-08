Характерная для весны солнечная погода может установиться в Латвии с 20 марта

В ближайшие десять дней погодные условия в Латвии по-прежнему будут предопределять циклоны, а затем — примерно с 20 марта — придет сильный антициклон, и установится характерная для весны сухая и солнечная погода, а ночи станут холоднее, свидетельствует прогноз Global Forecast System.

На новой неделе в Северной Европе усилятся циклоны, и в Латвии ожидается характерная для последних месяцев влажная и ветреная погода. 11-13 марта скорость западного, юго-западного ветра превысит 20 метров в секунду.

Временами пройдут дожди, температура воздуха останется прежней, а начиная с конца недели возможны похолодание и снег.

В середине месяца в самые холодные ночи температура может опуститься до -5..-10 градусов, а в самые солнечные дни будет выше +10.