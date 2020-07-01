Июнь этого года стал вторым самым жарким в истории наблюдений

Прошедший июнь стал вторым самым теплым за всю историю наблюдений, а из-за сильных ливней в некоторых местах Латвии он стал еще и одним из самых влажных за последние 60 лет, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В июне средняя температура воздуха в Латвии составила +18,1 градуса, что на 3,3 градуса выше месячной нормы. Вместе с июнем 1999 года этот июнь стал вторым самым жарким в истории наблюдений (с 1924 года), отставая только от июня прошлого года, когда средняя температура воздуха в Латвии составила +18,6 градуса.

Максимальная температура воздуха за этот июнь, составившая +31,4 градуса, была зарегистрирована 18 июня в Скулте.

В общей сложности в июне этого года было побито 46 суточных рекордов максимальной температуры воздуха.

Общее количество осадков в июне этого года в Латвии составило 91,1 мм, что на 24% превышает месячную норму. Наибольшее количество осадков (191,8 мм) было зафиксировано в Елгаве, а наименьшее - в Стенде (42,7 мм).

На нескольких станциях наблюдений июнь этого года стал одним из самых влажных за последние 60 лет. В Елгаве и Лиепае он стал самым влажным с 1961 года.

Средняя относительная влажность воздуха в июне составила 75% - от 69% в Риге о 81% в Колке. В свою очередь самые сильные порывы ветра (24,1 м/с) были зарегистрированы 8 июня в Приекули.