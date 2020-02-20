Из-за аномального тепла латвийским синоптикам пришлось ввести новое правило для разделения зимы и весны
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Эта зима в Латвии выдалась самой теплой в истории метеонаблюдений, в результате чего перестало работать действовавшее десятилетиями правило, позволявшее разграничить конец метеорологической зимы от начала метеорологической весны.

Как сообщает LETA, ранее единственным критерием наступления метеорологической весны являлись пять суток подряд со средней температурой выше нуля. Однако в этом году по этому критерию определить "водораздел" стало невозможным.

В результате синоптикам пришлось изучить отчеты с 1981 по 2010 годы, в результате чего было констатировано, что обычно 8 февраля являлось самым холодным днем года в Латвии. Поэтому теперь будет принято считать, что метеорологическая весна не может наступить раньше 9 февраля. Если показатели выше нормы еще до этой даты, весну все равно объявлят 9 февраля.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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