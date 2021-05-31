К концу недели в Латвии потеплеет до +27 градусов

В начале июня на территории Латвии ожидается мало осадков, воздух станет теплее, к концу недели температура воздуха может повыситься до +27 градусов, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные Global Forecast System.
Ожидается переменная облачность, каждый день будет светить солнце. Местами возможны кратковременные дожди, больше всего дождей пройдет в ночь на вторник.
Будет дуть слабый ветер, преимущественно восточный или северный.
Температура воздуха по ночам будет опускаться до +5..+15 градусов. Максимальная температура воздуха в середине недели во второй половине дня составит +18..+23 градуса, в конце недели температура воздуха днем будет подниматься до +18..+27 градусов. В прибрежных районах будет прохладнее.