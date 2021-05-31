К концу недели в Латвии потеплеет до +27 градусов

В начале июня на территории Латвии ожидается мало осадков, воздух станет теплее, к концу недели температура воздуха может повыситься до +27 градусов, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные Global Forecast System.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Ожидается переменная облачность, каждый день будет светить солнце. Местами возможны кратковременные дожди, больше всего дождей пройдет в ночь на вторник.

Будет дуть слабый ветер, преимущественно восточный или северный.

Температура воздуха по ночам будет опускаться до +5..+15 градусов. Максимальная температура воздуха в середине недели во второй половине дня составит +18..+23 градуса, в конце недели температура воздуха днем будет подниматься до +18..+27 градусов. В прибрежных районах будет прохладнее.