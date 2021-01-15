К субботе в Курземе и Земгале значительно увеличится высота снежного покрова
Foto: Latvijas Valsts ceļi/Renārs Koris

По прогнозам синоптиков, в ночь на субботу и утром на большей части территории Латвии ожидается снегопад, местами в Курземе, Земгале и окрестностях Юрмалы - сильный.

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Облака, идущие с моря, принесут еще 5-10 сантиметров свежего снега. При слабом северном ветре минимальная температура воздуха ожидается от -6 градусов на северном побережье Курземе до -22 градусов у границы с Россией.

Суббота будет солнечной, во второй половине дня лишь местами в Курземе пройдет небольшой снег. Будет дуть восточный и северо-восточный ветер от слабого до умеренного. Максимальная температура воздуха составит от -5..- 9 градусов в Курземе до -15..- 18 градусов в восточной части страны.

В Риге в субботу временами пойдет снег, днем будет солнечно, температура воздуха составит -11..- 13 градусов.

В восточной и центральной части страны остается в силе желтое предупреждение Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии о сильном морозе - ночная температура может опуститься ниже -20 градусов.

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LETA

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LETA

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Земгале Курземе
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