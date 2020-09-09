К выходным в Латвии ожидается потепление, на следующей неделе будет "бабье лето" и +25

В ближайшие сутки погода в Латвии испортится, однако уже в пятницу, 11 сентября, синоптики прогнозируют улучшение, сообщает LETA со ссылкой на Global Forecast System.

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В пятницу, субботу и воскресенье дождь будет идти лишь временами, хотя в целом будет пасмурно. Ветер, по сравнению со средой и четвергом, утихнет - как уже сообщалось, сегодня вечером в северо-западной части страны ожидаются ливни, в ночь на четверг полоса осадков пересечет всю Латвию.

Температура воздуха днем в конце недели будет подниматься до +14..+20 градусов. В свою очередь, на следующей неделе возможно "бабье лето" с температурами до +25 градусов днем.