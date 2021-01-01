Латгалию завалило снегом: в Дагде толщина снежного покрова достигла 22 см
Foto: DELFI

Толщина снежного покрова в Дагде в первый день нового года увеличилась с 6 до 22 см, свидетельствуют данные Центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В восточных районах Латвии сильные снегопады продолжались весь день, больше всего осадков зафиксировано также в Алуксненском крае, а также в приграничных с Россией волостях.

В Резекне толщина снежного покрова в пятницу увеличилась с одного до 12 сантиметров, а в Даугавпилсе выпало четыре сантиметра снега.

К 19 часам пятницы в Гулбене и Алуксне снежный покров стал толще на 1-2 сантиметра, достигнув пяти и шести сантиметров соответственно.

На востоке страны продолжается обильный снегопад. На юге Латгалии снег прекратится посреди ночи, а на севере Видземе — в субботу утром, прогнозируют синоптики.

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LETA

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LETA
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