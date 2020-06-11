Латвийцев предупреждают: сегодня ветер может ломать деревья, возможно затопление территорий

В центральных регионах страны в ближайшие часы ожидается гроза с ливнями и сильными порывами ветра, предупреждает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС), ссылаясь на данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Грозы с ливнями и порывами ветра до 15-19 метров продлятся до 15.00. Также возможен крупный град.

ГПСС предупреждает, что особую осторожность во время грозы нужно соблюдать на открытых пространствах и в лесах, так как ветер может ломать деревья и носить по воздуху незакрепленные предметы. Также возможно локальное затопление территорий.