Латвийцев предупреждают: сегодня ветер может ломать деревья, возможно затопление территорий
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В центральных регионах страны в ближайшие часы ожидается гроза с ливнями и сильными порывами ветра, предупреждает Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС), ссылаясь на данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Грозы с ливнями и порывами ветра до 15-19 метров продлятся до 15.00. Также возможен крупный град.

ГПСС предупреждает, что особую осторожность во время грозы нужно соблюдать на открытых пространствах и в лесах, так как ветер может ломать деревья и носить по воздуху незакрепленные предметы. Также возможно локальное затопление территорий.

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LETA

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LETA
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