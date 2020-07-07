Латвию ждет волна похолодания: ночью температура упадет ниже +10 градусов
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В ночь на среду минимальная температура воздуха в Латвии составит +8..+12 градусов, на побережье - до +14 градусов, прогнозируют синоптики.

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Местами в центральных и восточных регионах страны пройдет кратковременный дождь, с утра в Курземе ожидаются более существенные осадки, местами возможна гроза. Будет дуть слабый и умеренный западный и южный ветер.

Днем дождевые облака из Курземе пересекут всю Латвию, местами возможны грозовые ливни с градом. Температура воздуха составит +16..+21 градус.

В Риге в начале ночи возможен кратковременный дождь, позже небо прояснится, но к утру среды его опять начнут затягивать облака. Минимальная температура воздуха составит +11 градусов, в пригородах - +8..+10 градусов. Днем ожидается кратковременный дождь, температура воздуха составит до +18 градусов.

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LETA

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LETA
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