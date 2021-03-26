Март завершится теплом и дождями, в начале апреля станет холоднее

В эту субботу и, возможно, в первой половине следующей недели в Латвии ожидаются самые теплые дни с прошлого года, но в начале апреля температура воздуха упадет, и время от времени ожидаются осадки.

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В ночью на субботу сгустится туман, минимальная температура составит -2..+3 градуса, а днем солнце прогреет воздух до +10..+16 градусов. В субботу вечером с запада придет холодный атмосферный фронт с кратковременным дождем, в воскресенье погода прояснится, но температура не поднимется выше +10 градусов.

В первой половине следующей недели погода будет определяться теплым сектором циклона, временами пройдут дожди, усилится западный ветер и ночи будут теплыми, но из-за облачности днем может быть холоднее +10 градусов.

В начале апреля похолодает. По прогнозу Global Forecast System, ночная температура в апреле будет опускаться ниже нуля, временами возможен снег.