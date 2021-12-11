Мороз может вернуться на рождественской неделе

На следующей неделе в Латвии будет преимущественно тепло. Снежный покров растает и местами сохранится только в Видземе и Латгале. Но с 19 декабря возрастет возможность новой холодной волны, показывают последние данные прогноза погоды.

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В воскресенье и в начале новой недели будет прохладнее, чем в субботу, 11 декабря. Ко второй половине новой недели усилится ветер с запада, температура воздуха поднимется до +3..+8 градусов.

На выходных много осадков ожидается в Видземе, Латгале и Селии, на новой неделе осадков будет меньше.

На Рождественской неделе с приходом северного ветра может снова похолодать. Скорее всего, такого сильного и продолжительного мороза, как в начале декабря, не будет.

По прогнозам Global Forecast System в Латвии ожидается снежное Рождество.