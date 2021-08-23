На этой неделе будет прохладно, со среды начнутся дожди

На этой неделе температура воздуха в Латвии будет соответствующей скорее сентябрю, чем последнему месяцу лета, а начиная со среды ожидается преимущественно дождливая погода, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные Global Forecast System.

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В ночь на вторник и среду температура воздуха на большей части территории страны опустится до +4...+9 градусов, в конце недели поднимется до +10 и выше. Максимальная дневная температура не превысит +13...+18 градусов.

Во вторник небо будет в основном облачным, но существенных осадков не ожидается. В среду в западной и центральной части страны ожидается продолжительный дождь, дождливо будет и в последующие дни.

По прогнозам синоптиков, в последние дни августа станет немного теплее, а в начале сентября снова похолодает. Ожидаются частые дожди.

Как сообщалось, 18 августа в некоторых районах Видземе наступила метеорологическая осень, а в ближайшие дни она наступит почти по всей Латвии.