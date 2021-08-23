На этой неделе будет прохладно, со среды начнутся дожди
Foto: LETA

На этой неделе температура воздуха в Латвии будет соответствующей скорее сентябрю, чем последнему месяцу лета, а начиная со среды ожидается преимущественно дождливая погода, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные Global Forecast System.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В ночь на вторник и среду температура воздуха на большей части территории страны опустится до +4...+9 градусов, в конце недели поднимется до +10 и выше. Максимальная дневная температура не превысит +13...+18 градусов.

Во вторник небо будет в основном облачным, но существенных осадков не ожидается. В среду в западной и центральной части страны ожидается продолжительный дождь, дождливо будет и в последующие дни.

По прогнозам синоптиков, в последние дни августа станет немного теплее, а в начале сентября снова похолодает. Ожидаются частые дожди.

Как сообщалось, 18 августа в некоторых районах Видземе наступила метеорологическая осень, а в ближайшие дни она наступит почти по всей Латвии.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

2

Source

LETA

Tags

Видземе
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor tava māja RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
В жилом районе Кундзиньсалы проводятся дренажные работы для снижения риска наводнения
Знаменитая лодка латвийского кино и военное наследие с дивным видом
Магия, сексуальность и путь к себе. Документальный фильм 'Ведьма'
Приметы времени на экране. Kино, ставшее событием десятилетия
История Арманда: смена профессии дала материальную стабильность
Как уже сегодня подготовиться к рынку труда будущего
Найди друга, у которого ещё нет Wolt, и вместе выигрывайте 5000 евро на заказы!