На этой неделе в Латвии обещают теплую погоду почти без дождей
Foto: Jānis Lācis

На этой неделе погодные условия в Латвии преимущественно будет определять антициклон, прогнозируют синоптики со ссылкой на данные модели Global Forecast System.

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В ближайшие дни облачность немного усилится, а местами, в основном, в восточных районах возможны кратковременные дожди. В четверг на территорию Латвии придет атмосферный фронт с запада, в этот день тоже возможны дожди.

В течение недели антициклон будет отступать на восток, в Западной Европе погоду будут определять циклоны, поэтому в Латвии будет дуть юго-восточный ветер.

При облачности по ночам и утром станет немного теплее - температура воздуха не будет опускаться ниже +5..+10 градусов. Максимальная температура воздуха днем будет подниматься до +9..+16 градусов, в конце недели воздух может прогреться до +19 градусов.

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LETA

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LETA
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