На этой неделе в Латвии возможна жара до +32 градусов
Foto: F64

На этой неделе Латвию накроет волна жаркого воздуха, пришедшая с востока. Ожидается меньше осадков, чем на прошлой неделе, прогнозируют синоптики.

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Во вторник температура воздуха поднимется до +20..+26 градусов. В последующие дни будет ожидается более солнечная погода, может потеплеть до +25..+32 градусов. В прибрежных районах сохранится более прохладная погода.

Ожидается слабый ветер переменных направлений, в прибрежных районах будет доминировать бриз. Каждый день возможны кратковременные дожди и грозы, которые будут затрагивать небольшие территории. Грозы могут сопровождаться ливнями, шквалистым ветром и градом.

Согласно текущему прогнозу, с воскресенья, 21 июня, жара пойдет на спад.

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LETA

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LETA
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