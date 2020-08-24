На Латвию движется циклон: эта неделя принесет похолодание, туманы и дожди

На этой неделе погодные условия в Латвии будут находиться под влиянием циклона, поэтому синоптики прогнозируют похолодание и периодические дожди. Местами возможны сильные ливни с грозами, отмечает LETA.

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Максимальная температура воздуха на неделе составит +16..+23 градуса, ночью начнет холодать до +10 градусов. К утру возможен туман.

В понедельник в Латвии местами пройдут кратковременные дожди, возможны ливни и грозы, прогнозируют синоптики. На солнце воздух прогреется до +19..+23 градусов.

Будет дуть умеренный западный, юго-западный ветер, на побережье и во время грозы порывами до 13-18 метров в секунду.

В Риге облачность в течение дня увеличится, возможны кратковременный дождь и гроза. Температура воздуха составит около +22 градусов.