На Латвию надвигается буря: спасатели предупреждают о возможных последствиях

В четверг вечером и пятницу в Латвии будет дуть сильнейший ветер, который будет ломать деревья и линии электропередач, предупреждают синоптики.

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В среду вечером и в ночь на четверг в Курземе и Видземе юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 18-23 метров в секунду (м/с), позже он утихнет, но в четверг днем ветер снова усилится.

В четверг вечером, а также в пятницу на большей части территории страны скорость ветра будет достигать 19-24 м/с, на побережье возможны порывы до 28 м/с.

Спасатели предупреждают о большом количестве сломанных деревьев. Ожидается, что в некоторых местах будет нарушено движение транспорта и сломаны линии электропередач.

Уровень воды в море повысится, в пятницу на побережье Видземе — примерно на метр.

По прогнозам синоптиков, в пятницу вечером ветер утихнет.

Температура воздуха в четверг достигнет +13 .. + 16 градусов, в пятницу утром опустится до +4 .. + 9 градусов, в субботу и воскресенье станет еще холоднее.

Местами на территории Латвии пройдут дожди, в некоторых районах ожидается дождь с градом, возможны грозы, а в конце недели — мокрый снег.