На пяти метеостанциях побит рекорд тепла для 22 сентября

Во вторник на метеостанциях в Риге, Елгаве, Добеле, Бауске и Скривери побит рекорд максимальной температуры воздуха для 22 сентября, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Температура воздуха в Риге и Земгале поднялась до +22,2..+22,6 градуса, в Скривери до +21,6. Только местами в Курземе и Видземе столбик термометра не поднялся выше +20 градусов.

Национальный рекорд для 22 сентября пока не побит. 22 сентября 1989 года в Приекули температура воздуха повысилась до +24,3 градуса.

По прогнозам синоптиков, завтра будет еще жарче.