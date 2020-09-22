На пяти метеостанциях побит рекорд тепла для 22 сентября
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Во вторник на метеостанциях в Риге, Елгаве, Добеле, Бауске и Скривери побит рекорд максимальной температуры воздуха для 22 сентября, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Температура воздуха в Риге и Земгале поднялась до +22,2..+22,6 градуса, в Скривери до +21,6. Только местами в Курземе и Видземе столбик термометра не поднялся выше +20 градусов.

Национальный рекорд для 22 сентября пока не побит. 22 сентября 1989 года в Приекули температура воздуха повысилась до +24,3 градуса.

По прогнозам синоптиков, завтра будет еще жарче.

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LETA

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LETA

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